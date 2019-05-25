Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и КНР

Москва, 25 мая. Агентство Bloomberg сравнило Соединенные Штаты и Китай по ключевым экономическим показателям и назвало победителя в продолжающейся торговой войне.

Авторы материала оценивали страны по семи показателям: сокращение торгового дефицита, замедление экономического роста, уровень потребительского доверия, снижение прямых инвестиций, валютные войны, состояние фондовых рынков и инфляция.

Издание начисляло по одному баллу за превосходство одной страны над другой по каждому показателю. Если государства показывали одинаковые результаты, то по одному баллу забирали себе в копилку и США, и Китай.

Согласно подсчетам Bloomberg, победу в этой борьбе одержал Вашингтон. Американская экономика получила от агентства пять баллов, а китайская — четыре. При этом авторы материала отметили, что ситуация может еще несколько раз измениться. Аналитики резюмировали, что в конечном счете «каждый заплатит свою цену».

Напомним, под торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем понимается введение властями этих стран пошли и ограничений на товары друг друга. Так, например, в середине мая стало известно, что американское руководство внесло китайскую корпорацию Huawei в черный список, и теперь компания вынуждена отказаться от Android и Windows.