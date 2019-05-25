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Российские филологи предложили новый термин для мясных изделий

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Российские филологи предложили новый термин для мясных изделий

Москва, 25 мая. Российские филологи предложили использовать термин «карноним», говоря о готовых мясных продуктах и полуфабрикатах. Об этом говорится в статье «Вестника Тюменского государственного университета».

Мясосодержащие продукты на протяжении долгих лет являются традиционным блюдом россиян. Некоторые сорта мясных продуктов пользуются большим спросом у соотечественников и прочно вошли в когнитивное сознание. Речь идет о таких сортах, как «Краковская», «Брауншвейгская», «Московская», «Варшавская», «Докторская», «Молочная», «Диетическая».

Специалисты проанализировали 411 наименований колбас, пельменей и другой мясной продукции. Исследование позволило ученым выяснить, какие лингвистические стратегии используют маркетологи в названиях товаров, чтобы продать продукт.

Как оказалось, «наглядно-образные и ассоциативно-образные именования региональных мясосодержащих продуктов побуждают интерес» людей к товару.

«Семантически мотивированы, просты по структуре, легко запоминаются и воспроизводятся, вызывают позитивные ассоциации, называют положительные характеристики товара, позволяющие успешно позиционировать его на рынке, отражают ожидания и предпочтения потребителя, особенности его чувственного восприятия», — пояснили специалисты.

Тюменские ученые отметили, что термин «карноним», который происходит от латинского и греческого языков, создан по принятой в ономастике модели словообразования номенклатуры и отражает сущность объекта.

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Автор: Данила Копп
Источник: Вестник Тюменского государственного университета
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