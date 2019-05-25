«Это бесчеловечно» — активисты о жестоком избиении пенсионерки в Ельце. ФАН-ТВ

В Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о жестоком обращении сиделки с подопечной в Ельце. В Интернете опубликован видеоролик, где запечатлен момент кормления беспомощной женщины. Сиделка насильно заставляет пенсионерку принимать пищу и неоднократно бьет ее руками и ложкой по лицу. Кадры с издевательствами выложил внук пенсионерки. Корреспондент ФАН-ТВ связался с представителями крупных общественных организаций России, которые защищают права пенсионеров.

«Сильная, здоровая женщина нападает на беспомощную, слабую, старую. Это не просто безобразие — это бесчеловечно. Пожилые люди связаны такой страшной болезнью, как деменция и, к сожалению, чем старше возраст, тем больше риск заболеть этим. Я смотрела этот сюжет и не могла его досмотреть до конца. Проблема эта, безусловно, социальная, проблема есть. Я считаю, что такие случаи должны быть в поле зрения правоохранительных органов и, безусловно, такие люди должны нести уголовное преследование. Это все равно, что бить лежачего», — рассказывает Людмила Пискунова, заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России.

«Хорошую сиделку найти трудно. Как правило, они все не оформлены по трудовым книжкам. Они не боятся. Если что — они взяли и уехали дальше, еще обкрадут», — считает Ольга Глухова, исполнительный директор благотворительного фонда «София».

«В России очень большой спрос на уход на дому, и при этом нет цивилизованного рынка сиделок. Теневой рынок никак не контролируется, непонятно какими навыками обладают люди, которые придут ухаживать за пожилым человеком. Их никто не контролирует, и нет такого «черного списка», в который можно их внести, если произошел какой-то эксцесс. Мы знаем много случаев, когда люди начинают искать дом престарелых, так как раз за разом «натыкаются» на сиделок, которые не могут, не хотят. Один привязывал, другой не кормил, третий лекарство не давал, четвертый побил, пятый ограбил», — говорит Александра Кузьничева, координатор по развитию Благотворительного фонда «Старость в радость».

Теперь следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий жестокой сиделки, и проверить часто ли больная женщина подвергалась насилию.