Герой фейкового видео Навального о «закрытых опросах» в ВС РФ оказался жертвой монтажа

Тюменский штаб оппозиционного блогера Алексея Навального в начале недели опубликовал на своем сайте видеозапись, на которой якобы сотрудник российского спецназа рассказывает о секретном опросе, проведенном представителями Минобороны РФ среди военнослужащих.

Как выяснилось, сам молодой человек, в действительности оказавшийся матросом контрактной службы, обратился за помощью к журналистам канала «Звезда» почти сразу после того, как увидел ролик со своим участием. Сегодня на сайте информагентства появилось видео, в котором он полностью опроверг прозвучавшее в записи тюменского штаба Навального и рассказал о том, как снимались эти кадры на самом деле. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди вопросов исследования, будто бы проведенного среди российских солдат по распоряжению МО, в частности, якобы фигурирует тема возможной стрельбы по митингующим в случае соответствующего приказа. В Министерстве обороны, впрочем, видео тюменских сторонников Навального назвали откровенным фейком, указав на целый ряд очевидных несоответствий.

«В Тюмени и области никаких подразделений специального назначения ВС России нет. Запечатленного на съемке сочетания элементов одежды и шевронов также не существует ни в одном российском государственном ведомстве. Кроме того, этот «ряженый» не знает и выдумывает названия несуществующих структурных подразделений Минобороны, в частности, например, некое «генеральное управление бригады ГРУ спецназа», — ответили в российском военном ведомстве представителям СМИ.

На размещенном «Звездой» ролике герой данного видео и сам опровергает подлинность прозвучавшего там. Он подчеркивает, что смысл сказанного им был грубо изменен с помощью монтажа. Молодой человек признался, что действительно обращался в штаб Навального из личного интереса, но теперь очень сожалеет об этом.

«В ходе беседы с представителями штаба мне было предложено сделать видеофрагмент о своем отношении к военной службе в Вооруженных силах РФ… Перед началом интервью мне предложили переодеться в одежду, подтверждающую принадлежность к войскам специального назначения. После просмотра ролика в сети Интернет я увидел, что мои слова и сам смысл сказанного были искажены в очень грубой форме. Кроме того, имел место видеомонтаж. Я не подтверждаю данные слова в том интервью. Никакого социологического опроса в моей войсковой части не проводилось, в том числе о готовности военнослужащих открывать огонь по протестующим. О нем я услышал только в штабе Навального», — подчеркнул молодой человек.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов признался корреспонденту ФАН, что совершенно не удивлен таким поворотом событий. Он отметил, что пресловутый оппозиционный блогер и его сторонники всегда широко прибегали к использованию различных информационных вбросов и всевозможных инсинуаций в медиапространстве ради собственных политических интересов.

«Конечно, Навальный, штаб которого, так или иначе, имеет отношение ко многим избирательным кампаниям 2019 года в рамках Единого дня голосования, сейчас работает по всей стране традиционными для себя методами вранья. Это, например, и фейк по поводу того, что Любовь Соболь, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», баллотирующаяся в Мосгордуму, якобы спасла Измайловский Вернисаж, хотя это сделали местные жители, муниципальные депутаты и другие, совсем не относящиеся к ФБК люди. Этой победе, которую приписала себе Соболь, был посвящен другой фейковый ролик Навального. Именно с их помощью, монтажа и других методик лжи он и пытается создать напряженную обстановку в обществе», — подчеркнул эксперт.

Цель сфабрикованного интервью — запугать население накануне выборов с целью манипулирования их голосами. Судя по всему, блогер, в частности, старался «влезть» в екатеринбургскую повестку.

«Это видео с ряженым спецназовцем было использовано для того, чтобы посеять в обществе настроения ожидания каких-то массовых репрессий, хотя все это, безусловно, является вбросом. Наоборот, специалисты отмечают, что уровень законного использования силы при задержании лиц на митингах, оказывающих прямое сопротивление, существенно упал. Ситуация со сквером в Екатеринбурге, где все-таки решили не строить храм, — яркое тому подтверждение. Оппозиции при всем желании так и не удалось показать хоть какие-то разбитые головы, свернутые носы, сломанные руки и так далее. Все прошло совершенно корректно и решилось так, как того пожелало общество», — обратил внимание политолог.

Однако в скором времени следует ждать и других подобных информационных вбросов от Навального и его сторонников, уверен наш собеседник.