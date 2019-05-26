Сирия, 26 мая. САА планирует завершить зачистку Восточной Гуты от СВУ боевиков к концу года. Три взрыва произошли на оккупированной «Нусрой»*** территории на севере Идлиба. Террористы ИГ1 активизировались в районе Ат-Танфа в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с исламистами в западной части Алеппо; осуществили боевые вылеты на юге Идлиба; провели подрывные работы в районе Алеппо Аль-Инзарат; направили подкрепление в Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): попыталась пробраться на позиции САА на северо-западе от Алеппо; открыла стрельбу в районе Шерава в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по городу Скальбия северо-западнее Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на проправительственных сил в юго-восточной части Хомса; подозревается в организации трех взрывов на севере Идлиба.

Провинция Дамаск

Накануне детонировало одно из заложенных исламистами СВУ в городе Хасака, освобожденном в марте прошлого года. По предварительным данным, несколько человек пострадали. Тем не менее работы по разминированию оазиса Восточная Гута, на территории которого находится населенный пункт, продолжились. По данным военного источника в сети Facebook (abbad.syriadze.7), ссылавшегося на заявление главы Минобороны САР корпусного генерала Али Абдуллы Айюба, завершение разминирования Гуты планируется в декабре этого года. Отмечалось, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА), обученные российскими военными специалистами, ежедневно уничтожают от 20 до 40 взрывоопасных предметов.

Провинция Алеппо

На западе региона вновь фиксировались столкновения между правительственными подразделениями и джихадистами незаконных вооруженных формирований. По информации медиапортала Halab Today TV, противники вели перестрелки недалеко от населенных пунктов Маарест Аль-Хан и Хан Аль-Асал. Заявления боевиков о потерях проасадовских бойцов из Национальных сил обороны****** (NDF) в живой силе не подтвердились. Позднее исламисты протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) на подступах к городам Нубль и Аз-Захра к северо-западу от Алеппо, однако, лишившись по меньшей мере трех джихадистов, отступили на исходные позиции, о чем заявлял военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork).

Очередной этап операции по ликвидации следов военного присутствия исламистов завершился в районе Аль-Инзарат. Агентство новостей SANA News передавало, что подрывные работы проводились в период с 9.00 до 14.00.

Поступали сообщения о том, что поддерживаемые Турцией бандгруппы, контролирующие Африн, открыли стрельбу в районе Шерава. Информационный портал ANF News передавал, что во время обстрела ранения получила женщина. Отмечалось, что подобным образом джихадисты намеревались наказать жителей за несоблюдение поста в месяц Рамадан.

Во второй половине дня появились данные о подготовке САА к проведению военной операции на юго-западе провинции. Информационное агентство Al Masdar News заявляло, что в район города Аль-Хадер прибыли подкрепления, которые будут задействованы в предстоящем наступлении.

Провинция Хомс

В минувшие сутки активизировалась деятельность джихадистов «Исламского государства», базирующихся в районе Ат-Танфа. Согласно данным Twitter-канала (EuphratesPost), группа террористов совершила нападение на опорный пункт проправительственных сил недалеко от дамбы Авираз, находящейся в юго-восточной части региона. По мнению военных экспертов, боевики террористической группировки пробрались в зону контроля союзников Сирийской арабской армии (САА) через пустынные районы, пролегающие между станцией «Т-3» и «зоной безопасности», подконтрольной Соединенным Штатам. Напомним, ранее также не раз была засвидетельствована связь между налетами ИГИЛ1 и близостью «Ат-Танфа». Так, взятые в плен в Эс-Сувейде радикалы ИГ заявляли о том, что проходили обучение в американских тренировочных лагерях. Кроме того, известно, что США спонсируют радикальную группировку «Джейш Магавир Ат-Таура». Таким образом, район Ат-Танфа остается главным очагом распространения террористической угрозы.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки в северной части Идлиба прогремели сразу несколько взрывов. В первой половине дня поступали данные о детонации СВУ в городе Ад-Дана у штаба «Правительства спасения», созданного боевиками вооруженной оппозиции, а также о подрыве автомобиля «Джебхат Ан-Нусры»1 на магистрали Кафр Тахарим — Харим, что привело к ранению ряда радикалов. Об этом сообщал интернет-портал Step News Agency. Позднее еще одно СВУ детонировало на трассе недалеко от города Сармада. Предполагаемыми организаторами взрывов считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки на оккупированных исламистами территориях.

Между тем в Южном Идлибе продолжились боевые вылеты сирийских ВВС. Под ударом авиации ВВС САР оказались укрепления джихадистов в районе городов Хан Шейхун, Аринба, Дейр Санбул и Аль-Арбаин. Вечером информагентство Muraselon News сообщило о том, что ВВС Сирии удалось уничтожить два военных объекта «Тахрир Аш-Шам», а также нескольких боевиков группировки.

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь произошел взрыв одного СВУ, заложенных террористами «Исламского государства» еще во время оккупации города. Новостной портал Masar Press Agency передавал, что мина детонировала на улице Ан-Нур. До сих пор не поступало никаких данных о возможных жертвах инцидента. Таким образом, несмотря на то, что Ракка перешла под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в октябре 2017 года, курды продолжают пренебрегать зачисткой территории города.

Поступали данные о пожарах в деревне Хададж, расположенной западнее Ракки. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (Mohamadothman1o), не уточняя данные о последствиях случившегося.

Провинция Хама

В течение дня на севере региона не прекращались вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», выступавшей при поддержке союзных ей бандформирований. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что под обстрелом артиллерийских дивизионов сил САР оказались расположения исламистов на окраинах населенных пунктов Аль-Анкави и Заккум.

После полудня боевики, базирующиеся в районе горного массива Джебель Шахшабу, нанесли удары по городу Скальбия с преимущественно христианским населением. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews), под огнем оказались жилые районы населенного пункта. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал. В качестве ответных действий правительственные войска обстреляли военные объекты радикалов недалеко от Аль-Латамины, Кафр-Зеты и Ас-Сайяда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)