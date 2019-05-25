Сирия, 25 мая. ВВС Сирии уничтожили две военные базы «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба. Два террориста ИГ1 были задержаны в городе Мосул в Ираке. Курды возобновили аресты мирных жителей на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками в районе населенного пункта Хан Аль-Асал юго-западнее Алеппо; уничтожили две военные базы «Ан-Нусры» в Южном Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила замаскированное под камень СВУ в кантоне Африн.

Курды: снова столкнулись с пожарами к северо-западу от Дейр-эз-Зора; возобновили аресты гражданских лиц на юге Хасаки.

ВС Ирака: задержали двух террористов ИГ в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн в северо-западной части Алеппо продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). Военный источник в сети Twitter (colakrengin) опубликовал фотографию замаскированного под камень взрывного устройства, найденного боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА). О том, где именно было обнаружено СВУ, не сообщается. Напомним, курдские радикалы заявили о начале вылазок на оккупированных протурецкими вооруженными бандгруппами территориях в рамках операции «Гнев оливок» после потери Африна.

Между тем на юго-западе от Алеппо возобновились стычки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), перестрелки фиксируются недалеко от населенного пункта Хан Аль-Асал. Напомним, ранее поступали сведения о передислокации в данный район подкреплений и возможном начале наступления.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила неподтвержденная информация об убийстве одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) неизвестными в районе населенного пункта Букрус-Фаукани, расположенного северо-западнее Меядина. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24).

Тем временем новые пожары вспыхнули на контролируемой курдскими силами территории на левом берегу Евфрата. На этот раз пострадали сельскохозяйственные районы в окрестностях города Мухаймида на северо-западе от административного центра провинции. Некоторые из местных активистов обвиняют в поджогах боевиков «Исламского государства»1, действующих в составе подпольных ячеек.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что сирийские военные самолеты вновь осуществили боевые вылеты в зонах дислокации возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1 террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Авиаудары ВВС Сирии пришлись по фортификационным сооружениям джихадистов на окраинах населенных пунктов Дейр Санбул и Аль-Арбаин в южной части провинции. По данным информационного агентства Muraselon News, результатом проведенной операции стало уничтожение двух военных баз «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, а также ликвидация ряда террористов. Отмечается, что сирийская авиация активизировала воздушные атаки на границах «Большого Идлиба» после обстрела боевиками жилых кварталов города Скальбия в соседней Хаме.

Провинция Хасака

В Хасаке возобновились задержания гражданских лиц курдами. Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что члены так называемой милиции «Асайиш» производят аресты мирных жителей под предлогом их сотрудничества с террористами «Исламского государства». Несколько сирийцев были взяты под стражу в южных районах провинции. Местные активисты утверждают, что среди задержанных находятся те, кто выступал против притеснений арабского населения и осуждал произвол со стороны «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, в первой половине месяца в зонах контроля SDF повсеместно прошли массовые протестные акции населения.

Ирак

В провинции Ниневия продолжились рейды с целью поимки бывших террористов «Исламского государства», многие из которых продолжают вести террористическую деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что силам иракской военной разведки при содействии местных жителей удалось арестовать двух боевиков террористической группировки в восточной части города Мосул. Отмечается, что во время оккупации города задержанные джихадисты отвечали за производство взрывных устройств. Напомним, операция по освобождению Мосула продолжалась с марта 2016 года по июль 2017 года. 10 июля премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении города от ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)