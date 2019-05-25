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Эксперты выяснили, чью кровь предпочитают комары

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Эксперты выяснили, чью кровь предпочитают комары

Москва, 25 мая. Эксперты выяснили, кого комары выбирают в качестве жертвы укуса. Как выяснилось, не все люди привлекательны для этих насекомых.

Как известно, кровь сосут только самки комаров. Питательные вещества, которые находятся в крови больших млекопитающих, необходимы им для откладывания яиц. Кожа человека достаточно нежная, поэтому комары предпочитают чаще кусать их.

«Лайф» выяснил, что чаще всего жертвами комаров становятся сладкоежки, любители пива и люди, страдающие диабетом. Помимо этого, комары предпочитают кусать спортсменов, поскольку в их организме выделяется молочная кислота, которую любят насекомые. В связи с тем, что комары выбирают добычу по концентрации углекислого газа вокруг нее, отдают предпочтение людям крупного телосложения.

Обычно укусы комаров не угрожают здоровью человека. Но бывает, что у некоторых людей есть непереносимость укусов. В жарких странах эти насекомые являются разносчиками инфекций.

Чтобы не стать жертвой кровососущих насекомых стоит избегать прогулок у водоемов, использовать репелленты и фумигаторы для отпугивания комаров.

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Автор: Данила Копп
Источник: Лайф
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