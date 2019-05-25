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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Киев, 23 мая. Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете. 

В своем профиле в Instagram Настя Каменских опубликовала фотографию со своим новоиспеченным супругом. Счастливые молодожены стоят с чемоданами напротив частного самолета — подарка жене от Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon @kamenskux #медовыймесяц

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В путешествие пара отправилась вместе с подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.

«У меня самый лучший муж на свете», — говорит Каменских на видео, которое было снято в салоне самолета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые❤ Счастья❤ #потапинастя #bearanddiamond

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Певица сообщила о свадьбе с возлюбленным в четверг, однако о торжестве звездной пары известно немного. По некоторым данным, праздник проходил в закрытом формате для представителей шоу-бизнеса в центре Киева. Видео и фото со свадьбы практически отсутствуют.

Журналисты предположили, что пара не пригласила на праздник звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее Настя Каменских поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять отношения напоказ. По словам исполнительницы, теперь пришло время поделиться с поклонниками радостной вестью. Потапенко в связи с радостным событием выпустил новый трек — признание в любви жене — под названием «Константа».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???? @kamenskux #птп #константа

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Автор: Сергей Петров
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