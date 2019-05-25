Зависший в воздухе самолет приземлился в аэропорту Сургута без происшествий

Ханты-Мансийск, 25 мая. Зависший в воздухе на два часа самолет авиакомпании UTair приземлился в Сургуте без происшествий, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Ранее стало известно, что лайнер, совершавший рейс из Сургута в таджикский Худжанд, находился в воздухе почти два часа. По данным Flightradar, воздушное судно совершило девять кругов над аэропортом.

«Самолет приземлился без происшествий, сам заруливает на стоянку. Приземление было в штатном режиме», — сказал собеседеник агентства.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что сработал сигнал неисправности, однако непонятно, действительно ли в самолете что-то сломалось или нет. В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение приземлить Boeing-737 в Сургуте.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту авиационного инцидента с лайнером в Сургуте, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что Boeing-735 UTair, который летел из Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре. Инцидент произошел 23 мая.