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Названы лучшие игроки сборной России по хоккею на ЧМ в Словакии

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Названы лучшие игроки сборной России по хоккею на ЧМ в Словакии

Москва, 25 мая. Нападающий Никита Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Андрей Василевский стали лучшими игроками в составе российской сборной на ЧМ в Словакии.

Сборная России уступила финнам в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая прошла в Братиславе 25 мая, завершилась со счетом 0:1.

Россияне сыграют за третье место в воскресенье. Соперником подопечных Ильи Воробьева может стать либо Чехия, либо Канада. Сборные этих стран встретятся в субботу, начало матча запланировано на 20.15 по московскому времени.

По итогам чемпионата мира по хоккею в Словакии лучшим бомбардиром сборной России стал Никита Кучеров (16 очков). Лучшим защитником признан Дмитрий Орлов (6 очков). Также отличился вратарь Андрей Василевский. Он сыграл семь матчей, в которых в среднем отражал 93,79% бросков.

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Автор: Сергей Петров
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