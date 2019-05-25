Россия получила приглашение на торжества к 75-летию высадки в Нормандии

Москва, 25 мая. Россия получила приглашение на торжественные мероприятия во Франции, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ, российская сторона «получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии».

Ранее Елисейский дворец объяснил, почему глава российского государства Владимир Путин не получил приглашение на празднование в Нормандии. Все дело в том, что возглавлять торжественную международную церемонию будет премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Таким образом, мероприятие просто не соответствует уровню российского лидера.

Отметим, высадка союзных войск в Нормандии началась 6 июня 1944 года. Операция под кодовым названием «Нептун» стала крупнейшей в мире, в ней принимали участие десантные суда. Она была первой частью операции «Оверлорд» — битвы за Нормандию.