Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россия получила приглашение на торжества к 75-летию высадки в Нормандии

224
0 Оставить комментарий

Россия получила приглашение на торжества к 75-летию высадки в Нормандии

Москва, 25 мая. Россия получила приглашение на торжественные мероприятия во Франции, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ, российская сторона «получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии».

Ранее Елисейский дворец объяснил, почему глава российского государства Владимир Путин не получил приглашение на празднование в Нормандии. Все дело в том, что возглавлять торжественную международную церемонию будет премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Таким образом, мероприятие просто не соответствует уровню российского лидера.

Отметим, высадка союзных войск в Нормандии началась 6 июня 1944 года. Операция под кодовым названием «Нептун» стала крупнейшей в мире, в ней принимали участие десантные суда. Она была первой частью операции «Оверлорд» — битвы за Нормандию.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров