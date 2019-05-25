Сборная России проиграла Финляндии на чемпионате мира по хоккею со счетом 0:1. События дня. ФАН-ТВ

Сборная России завершила триумфальное шествие на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В полуфинале турнира наша команда в упорной борьбе уступила Финляндии с минимальным счетом 1:0. Первые два периода не порадовали зрителей голами. И, казалось, дело идет к овертайму, но за десять минут до конца матча финский нападающий Марко Анттила открыл счет. Его шайба оказалась для сборной Суоми единственной. И, как выяснилось, победной. До игры с Финляндией Россия выиграла абсолютно все матчи чемпионата, став единственной командой, не потерявшей очки на групповом этапе. А четвертьфинальная битва с принципиальными соперниками из США стала настоящим триллером и украшением турнира: голевое пиршество закончилось в нашу пользу со счетом 4:3. Но сегодня все оказалось совсем по-другому. И, к сожалению, с 2015 года наша команда не может выйти в финал чемпионата мира, но, как правило, довольствуется медалями. Россию ждет матч за третье место, который состоится уже завтра. «Красная машина» сыграет с победителем пары Канада-Чехия.

ООН вступилась за Украину

В ООН вынесли решение по громкому инциденту в Керченском проливе. Международный трибунал по морскому праву все же занял сторону Киева и потребовал у России немедленно освободить украинских моряков и корабли. В нашей стране они находятся с ноября прошлого года, когда вторглись в российские воды. На борту трех украинских кораблей находились 24 человека — все они были задержаны и теперь проходят по уголовному делу о незаконном пересечении границы. И, кажется, эти судебные разбирательства не закончатся, даже несмотря на решение трибунала ООН. По крайней мере, в российском МИД посчитали, что Конвенция ООН по морскому праву вообще неприменима к данному инциденту. А потому трибунал, можно сказать, сам нарушает границы собственной юрисдикции:

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе», — Министерство иностранных дел России.

Кстати, на самой Украине страсти по данному вопросу тоже не утихают. Буквально на днях против экс-президента страны Петра Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. Ведь провокация в Керченском проливе стоила Украине не только ареста моряков, но и утраты военного имущества. В общем-то, и без того не самого внушительного.