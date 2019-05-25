Зависший в воздухе на два часа самолет возвращается в Сургут

Ханты-Мансийск, 25 мая. Самолет авиакомпании UTair, который совершал рейс Сургут — Худжанд, возвращается в аэропорт отбывания после того, как провел в воздухе почти два часа. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, на борту лайнера сработал сигнал неисправности. Однако неизвестно, действительно ли есть неисправность или это был ложный сигнал.

«Пилоты приняли решение посадить самолет в Сургуте», — сообщил источник агентства.

Согласно данным Flightradar, воздушное судно совершило девять кругов над аэропортом Сургута.