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Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама

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Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама

Дамаск, 25 мая. Сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источника, знакомого с ситуацией, армия САР открыла артиллерийский огонь в ответ на обстрелы со стороны террористов.

По информации собеседника агентства, в настоящее время идут позиционные бои, террористы каждый день обстреливают город Скальбия и окрестные поселения.

«Сейчас бои позиционные. Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», — отметил источник.

По его словам, концентрация сил боевиков наблюдается в районе поселения Кафр-Набуда.

По данным информационного бюллетеня центра РФ по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 14 случаев стрельбы за сутки. 

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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