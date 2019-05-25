Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама

Дамаск, 25 мая. Сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источника, знакомого с ситуацией, армия САР открыла артиллерийский огонь в ответ на обстрелы со стороны террористов.

По информации собеседника агентства, в настоящее время идут позиционные бои, террористы каждый день обстреливают город Скальбия и окрестные поселения.

«Сейчас бои позиционные. Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», — отметил источник.

По его словам, концентрация сил боевиков наблюдается в районе поселения Кафр-Набуда.

По данным информационного бюллетеня центра РФ по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 14 случаев стрельбы за сутки.