Видео спуска на воду атомного ледокола «Урал» в Петербурге появилось в Сети

Санкт-Петербург, 25 мая. Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Сети.

По словам заместителя председателя правительства России Юрия Борисова, ледокол, который будет работать на Северном морском пути, спустили на воду 25 мая на территории Балтийского завода.

В церемонии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил рабочих предприятия за работу и пожелал им новых заказов.

Отметим, ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» станут самыми мощными атомоходами во всем мире. Они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.