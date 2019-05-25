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Россия открыла свои святыни школьникам и студентам из Латвии 

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Расставались друг с другом школьники и студенты друзьями

Впервые в международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», собравшей 21–23 мая 1700 участников из 14 стран, кроме ученых-преподавателей, участвовала и студенческо-школьная делегация из Латвии. И для юных делегатов Россия предстала совершенно иной, без навязываемых многими латвийскими политиками и СМИ пропагандистских штампов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

В рамках конференции состоялся и международный молодежный конгресс «Интернациональное сотрудничество» с творческим конкурсом — песнями и танцами, которые представили национальные делегации.

Основные мероприятия конференции проходили в спортивно-развлекательном парке «Простория» в центре Пскова

Справка ФАН: в политический и экономический союз торговых городов Hansa («группа, союз» — с нем.), который был образован в середине XII века и действовал до середины XVII века, входили в разное время от 130 до 160 городов северо-западной Европы, из них около сотни — портовых. А еще в деятельность союза в той или иной степени были вовлечены примерно три тысячи городков и поселений тех времен. Ганзейский союз, состоявший в основном из немецких и ливонских городов, был крупнейшим торговым партнером Руси. Связь осуществлялась через Псков и Новгород.

Эти стены и башни Псковского Крома (Кремля) помнят не только ганзейских купцов

В составе латвийской делегации были преподаватели Балтийской международной академии, Института транспорта и связи, Латвийского госуниверситета, студенты, старшеклассники общеобразовательных школ Риги и Огре. 

Организаторы конференции из Псковского госуниверситета, министерства науки и высшего образования РФ, администрации Псковской области ставили цель познакомить молодежь с Ганзейским союзом сегодняшнего дня — экономическими, образовательными, историческими и культурными направлениями работы.

«Естественно, для молодежи, ученых, преподавателей и общественных деятелей были организованы разные программы, — рассказала корреспонденту ФАН руководитель латвийской делегации и организатор поездки Татьяна Моисеева, заместитель директора рижской школы «Пардаугава». — Ученым в Пскове была предоставлена возможность выступить со своими докладами, с которыми затем сможет ознакомиться и более широкая аудитория, так как доклады будут изданы отдельным сборником».

Большая часть латвийской делегации, представители России и других стран

В первый же день между Псковским госуниверситетом и Даугавпилсским университетом (Даугавпилс — второй по значению и величине город Латвии) было подписано соглашение о совместной реализации образовательных программ и научных проектов.

«Одним из главных итогов конференции можно назвать образовавшиеся дружеские связи между молодежью России, ее регионов, включая Ханты-Мансийск, Республику Коми, а также студентами Белоруссии, различных стран Азии, — отметила Татьяна Моисеева. — Ребята увидели, что миром владеет совершенно не оружие. Конференция проходила в атмосфере открытости, дружеской энергетики и доброжелательности».

И даже в некоторой степени спартанские условия проживания в Паломническом центре Печор (на месте бывшей воинской части) при отсутствии Интернета стали скорее плюсом, нежели минусом. Даже на лицах некоторых интровертов появились улыбки. Вместе со своими кураторами — студентками и студентами Псковского университета — молодежь из Латвии, Белоруссии и регионов России в 7 утра уже собиралась на бывшем плацу для танцевальной зарядки под энергичную музыку.  

Поездка на конференцию в Псков для молодежи из Латвии стала возможностью прикоснуться в буквальном и переносном смыслах к русским святыням, к истории Руси. 

Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь открыл для делегаций Латвии и Белоруссии свои святыни

Для многих молодых людей это стало настоящим откровением, ведь большинство юношей и девушек никогда не бывали в России. А все изучение ими в бывших русских школах русского языка и литературы сводится к четырем часам в неделю (1 час 20 минут!), как рассказал один из десятиклассников. Впрочем, и это время с 1 сентября, скорее всего, урежут еще в связи с «реформой» — ликвидацией в так называемых школах национальных меньшинств остатков русского образования.

Для латышских школьников и преподавателей посещение Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря, основанного в XV веке, также стало настоящим открытием.

В первый же день конференции, несмотря на поздний час, латвийской и белорусской делегациям с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) разрешили побывать в двух из семи нерукотворных «Богом зданных пещер», где первые паломники 600 лет назад создали пещерную Успенскую церковь.

В одной из пещер монастыря

Послушник монастыря рассказал, что пещеры стали местом упокоения примерно 10 тысяч представителей псковского дворянства, почитаемых старцев, монашеской братии, монастырских подвижников и воинов, защищавших псковские и печорские земли во время многочисленных войн. Также здесь покоятся представители родов Пушкиных, Кутузовых, Мусоргских…

Монастырь, обнесенный крепостными стенами, множество раз выдерживал осады польских и шведских войск в конце XVI и начале XVIII веков. Сейчас его охраняют казаки.

Рядом с крепостной стеной монастыря и древняя церковь выглядит как крепость

А на следующий день, после завершения второго дня конференции, молодые люди из Латвии вместе со своими сверстниками из России и Белоруссии, а также преподавателями могли увидеть легендарную крепость Изборска, одного из древнейших русских городов, упоминаемого в «Повести временных лет» как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком.

Крепость Изборска

Первым князем Изборска в IX веке был младший брат из рода Рюриковичей — Трувор. Во времена осад крестоносцами в раннее средневековье Изборск заслужил славу «железного города» — оплота Псковской и Новгородской республик Руси.

А в окрестностях крепости Изборска на протяжении нескольких тысячелетий бьют Словенские (славянские) ключи, несущие свои воды в Городищенское озеро, что рядом. Народ считает их святыми источниками, живой водой, о которой говорится в русских сказках. Легенда вполне правдива, так как целительные свойства 12 родников (12 апостолов), насыщенных минералами, широко известны.

Словенские ручьи под Изборской крепостью

Вид с горы Жеравьей (Журавлиной), из которой внизу бьют ключи, на Городищенское озеро и часть Изборско-Мальской долины

Здесь, в этих местах, все овеяно былинами и поэзией. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Неподалеку отсюда, в Михайловском имении, творил во время своей, оказавшейся столь плодотворной, ссылки Александр Пушкин. Его 220-й день рождения 6 июня будут отмечать Россия и все, кому дорого творчество великого поэта и язык, которым написаны его неувядаемые произведения. Свои сочинения к этому дню, отмечаемому в России (и не только) как День русского языка, пишут также и в Латвии. 

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Автор: Карен Маркарян из Риги специально для ФАН
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