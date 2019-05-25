Россия открыла свои святыни школьникам и студентам из Латвии 

Впервые в международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», собравшей 21–23 мая 1700 участников из 14 стран, кроме ученых-преподавателей, участвовала и студенческо-школьная делегация из Латвии. И для юных делегатов Россия предстала совершенно иной, без навязываемых многими латвийскими политиками и СМИ пропагандистских штампов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках конференции состоялся и международный молодежный конгресс «Интернациональное сотрудничество» с творческим конкурсом — песнями и танцами, которые представили национальные делегации.

Справка ФАН: в политический и экономический союз торговых городов Hansa («группа, союз» — с нем.), который был образован в середине XII века и действовал до середины XVII века, входили в разное время от 130 до 160 городов северо-западной Европы, из них около сотни — портовых. А еще в деятельность союза в той или иной степени были вовлечены примерно три тысячи городков и поселений тех времен. Ганзейский союз, состоявший в основном из немецких и ливонских городов, был крупнейшим торговым партнером Руси. Связь осуществлялась через Псков и Новгород.

В составе латвийской делегации были преподаватели Балтийской международной академии, Института транспорта и связи, Латвийского госуниверситета, студенты, старшеклассники общеобразовательных школ Риги и Огре.

Организаторы конференции из Псковского госуниверситета, министерства науки и высшего образования РФ, администрации Псковской области ставили цель познакомить молодежь с Ганзейским союзом сегодняшнего дня — экономическими, образовательными, историческими и культурными направлениями работы.

«Естественно, для молодежи, ученых, преподавателей и общественных деятелей были организованы разные программы, — рассказала корреспонденту ФАН руководитель латвийской делегации и организатор поездки Татьяна Моисеева, заместитель директора рижской школы «Пардаугава». — Ученым в Пскове была предоставлена возможность выступить со своими докладами, с которыми затем сможет ознакомиться и более широкая аудитория, так как доклады будут изданы отдельным сборником».

В первый же день между Псковским госуниверситетом и Даугавпилсским университетом (Даугавпилс — второй по значению и величине город Латвии) было подписано соглашение о совместной реализации образовательных программ и научных проектов.

«Одним из главных итогов конференции можно назвать образовавшиеся дружеские связи между молодежью России, ее регионов, включая Ханты-Мансийск, Республику Коми, а также студентами Белоруссии, различных стран Азии, — отметила Татьяна Моисеева. — Ребята увидели, что миром владеет совершенно не оружие. Конференция проходила в атмосфере открытости, дружеской энергетики и доброжелательности».

И даже в некоторой степени спартанские условия проживания в Паломническом центре Печор (на месте бывшей воинской части) при отсутствии Интернета стали скорее плюсом, нежели минусом. Даже на лицах некоторых интровертов появились улыбки. Вместе со своими кураторами — студентками и студентами Псковского университета — молодежь из Латвии, Белоруссии и регионов России в 7 утра уже собиралась на бывшем плацу для танцевальной зарядки под энергичную музыку.

Поездка на конференцию в Псков для молодежи из Латвии стала возможностью прикоснуться в буквальном и переносном смыслах к русским святыням, к истории Руси.

Для многих молодых людей это стало настоящим откровением, ведь большинство юношей и девушек никогда не бывали в России. А все изучение ими в бывших русских школах русского языка и литературы сводится к четырем часам в неделю (1 час 20 минут!), как рассказал один из десятиклассников. Впрочем, и это время с 1 сентября, скорее всего, урежут еще в связи с «реформой» — ликвидацией в так называемых школах национальных меньшинств остатков русского образования.

Для латышских школьников и преподавателей посещение Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря, основанного в XV веке, также стало настоящим открытием.

В первый же день конференции, несмотря на поздний час, латвийской и белорусской делегациям с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) разрешили побывать в двух из семи нерукотворных «Богом зданных пещер», где первые паломники 600 лет назад создали пещерную Успенскую церковь.

Послушник монастыря рассказал, что пещеры стали местом упокоения примерно 10 тысяч представителей псковского дворянства, почитаемых старцев, монашеской братии, монастырских подвижников и воинов, защищавших псковские и печорские земли во время многочисленных войн. Также здесь покоятся представители родов Пушкиных, Кутузовых, Мусоргских…

Монастырь, обнесенный крепостными стенами, множество раз выдерживал осады польских и шведских войск в конце XVI и начале XVIII веков. Сейчас его охраняют казаки.

А на следующий день, после завершения второго дня конференции, молодые люди из Латвии вместе со своими сверстниками из России и Белоруссии, а также преподавателями могли увидеть легендарную крепость Изборска, одного из древнейших русских городов, упоминаемого в «Повести временных лет» как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком.

Первым князем Изборска в IX веке был младший брат из рода Рюриковичей — Трувор. Во времена осад крестоносцами в раннее средневековье Изборск заслужил славу «железного города» — оплота Псковской и Новгородской республик Руси.

А в окрестностях крепости Изборска на протяжении нескольких тысячелетий бьют Словенские (славянские) ключи, несущие свои воды в Городищенское озеро, что рядом. Народ считает их святыми источниками, живой водой, о которой говорится в русских сказках. Легенда вполне правдива, так как целительные свойства 12 родников (12 апостолов), насыщенных минералами, широко известны.

Здесь, в этих местах, все овеяно былинами и поэзией. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Неподалеку отсюда, в Михайловском имении, творил во время своей, оказавшейся столь плодотворной, ссылки Александр Пушкин. Его 220-й день рождения 6 июня будут отмечать Россия и все, кому дорого творчество великого поэта и язык, которым написаны его неувядаемые произведения. Свои сочинения к этому дню, отмечаемому в России (и не только) как День русского языка, пишут также и в Латвии.