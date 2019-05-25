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Соловьев раскрыл детали встречи с обещавшим «дать леща» активистом

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Соловьев раскрыл детали встречи с обещавшим «дать леща» активистом

Москва, 25 мая. Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев раскрыл детали встречи с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.

Ранее Соловьев в эфире радио «Вести FM» раскритиковал активистов, которые выступают против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Журналист назвал участников акции «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». В ответ екатеринбургский активист пообещал «дать леща» Соловьеву за оскорбление.

По словам журналиста, беседа с Дербеневым длилась достаточно долго и прошла без рукоприкладства. Ведущий показал собеседнику фото и видео с теми участниками акции, которых он считает бесами. Соловьев отметил, что у екатеринбургского активиста эти материалы вызвали разную реакцию, но Дербенев согласился с тем, что этих участников акции трудно назвать нормальными.

«Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много. Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сказал Соловьев в беседе с РБК.

Сам активист сообщил о встрече с Соловьевым на странице в социальной сети Facebook, отметив, что «все ок». Текст о встрече с известным журналистом пообещал выложить позже.

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Автор: Данила Копп
Источник: РБК
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