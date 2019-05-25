Россия уступила Финляндии в матче за выход в финал ЧМ по хоккею

Братислава, 25 мая. Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 0:1.

Ни российские, ни финские хоккеисты не смогли забросить шайбу в ворота друг друга в первые минуты встречи. Открыли счет в полуфинальном матче спортсмены из Финляндии.

Финны выиграли борьбу в чужой зоне и забросили шайбу в ворота Андрея Василевского. Автором единственного гола стал капитан финской команды, нападающий Марко Анттила.

Шайба залетела в ворота россиян на 51-й минуте встречи. Россияне пытались отыграться, стали атаковывать «крепость» финнов вшестером, отправив вратаря на скамейку. Тем не менее броски хоккеистов из России оказались безуспешными.

Российской команде предстоит сыграть в матче за третье место Чемпионата мира по хоккею с победителем пары Канада — Чехия. Матч за бронзовые медали состоится в 16.45 по московскому времени. Финляндия сыграет в финале мирового первенства в 21.15 по Москве.