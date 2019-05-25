Косачев назвал решение трибунала по делу о провокациях в Керченском проливе нелегитимным

Москва, 25 мая. Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по делу о провокации украинских кораблей в Керченском проливе является нелегитимным. Об этом заявил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, российской стороне необходимо продолжать отстаивать свою позицию. Соответствующий пост сенатор опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Решение Международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, <…> не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — подчеркнул Косачев.

Он также заметил, что РФ необходимо «отметать и дальше» все попытки Киева «интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий» с российской стороны. По мнению сенатора, лучший план действий для новой украинской власти — признать ошибки предшественников и решать вопросы в рамках определенных норм права.

Сенатор напомнил, что Москва и Киев в 1982 году подписали Конвенцию ООН по морскому праву и сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение провокации в Керченском проливе в рамках предусмотренных документом процедур.

По словам Косачева, украинская сторона «совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур».

«Не случайно Руслан Хомчак, новый глава украинского Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко», — резюмировал сенатор.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву поддержал позицию Киева в деле о провокации в Керченском проливе и выступил с требованием к России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны российскими пограничниками.

Три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Они нарушили госграницу РФ, проигнорировав требования российских пограничников о немедленной остановке экипажей. Бронетанкеры задержали, а моряков арестовали.

В комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что заявление Международного трибунала по морскому праву не является для него чем-то удивительным. Трибунал вынужден выполнять волю Соединенных Штатов, именно поэтому из уст его представителей звучат заявления антироссийского характера.