Братислава, 25 мая. Сборная Финляндии открыла счет в полуфинальном матче против сборной России на чемпионате мира по хоккею. Автором гола стал капитан финнов нападающий Марко Анттила.

Анттила забросил шайбу в ворота россиян на 51-й минуте встречи.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В полуфинале встретились команды России — Финляндии и сборные Канады — Чехии.