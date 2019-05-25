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Финляндия открыла счет в полуфинале ЧМ по хоккею против России

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Финляндия открыла счет в полуфинале ЧМ по хоккею против России

Братислава, 25 мая. Сборная Финляндии открыла счет в полуфинальном матче против сборной России на чемпионате мира по хоккею. Автором гола стал капитан финнов нападающий Марко Анттила. 

Анттила забросил шайбу в ворота россиян на 51-й минуте встречи.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В полуфинале встретились команды России — Финляндии и сборные Канады — Чехии.

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Автор: Данила Копп
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