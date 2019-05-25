Режиссер Балагов взял премию Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале

Москва, 25 мая. Молодой российский режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля за свой новый фильм «Дылда».

Такое решение объявило в субботу жюри премии на торжественной церемонии во Дворце фестивалей в Каннах.

«Дылда» участвовала на 72-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд», которая является второй по значимости после основного конкурса. Накануне 27-летний Балагов был удостоен приза за лучшую режиссуру.

Фильм ученика известного кинорежиссера Александра Сокурова был представлен в Каннах 16 мая. Картина рассказывает о двух женщина-фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград. Главные роли в ленте исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Напомним, два года назад Балагов участвовал в Каннском кинофестивале с картиной «Теснота». В тот раз его фильм также взял приз от FIPRESCI.