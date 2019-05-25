Главные новости 25 мая

Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак фактически признал, что Крым ничем не обязан Украине и является ее «пасынком». Пушков объяснил «шок» главы Генштаба ВСУ от Крыма.

Депутата сельского совета Белинского района Пензенской области арестовали по подозрению в попытке сжечь местного жителя. Депутат попытался заживо сжечь односельчанина в Пензенской области.

Суд в США частично удовлетворил иск компании «Конкорд» об уточнении обвинений. Суд в США обязал прокуроров представить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу».

Вашингтону нечего противопоставить вооружениям, которыми обладает Москва. В Госдуме рассказали, как США расписались в своей беспомощности перед Россией.

Московская светская львица Алена Кравец призвала бывшего возлюбленного певицы «быть мужиком» и отказаться от тяжб за квартиру. Фролова призвали пожалеть дочь и родителей Началовой.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко. Мосийчук покинул партию Ляшко.

Представитель президента Украины в правительстве заявил, что страна продолжает импортировать ряд товаров из России. На Украине признали невозможность прекращения экономических отношений с Россией.

Дочь Алсу Микелла Абрамова и все финалисты победили в спецвыпуске 6-го сезона «Голос.Дети». НАТО изменит военную стратегию из-за России. Взрыв во французском Лионе. Белый дом заключил «оружейную сделку» в обход Конгресса США. Первый канал назвал победителей в новом финале шоу «Голос.Дети». События дня. ФАН-ТВ.

Эксперт ФАН Александр Малькевич начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». В этом ему помогают сами жители Молдавии. «Страшенный» Кукловод, или В чьих руках находится Молдавия. Колонка Александра Малькевича.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал принятие новой военной стратегии НАТО впервые за десятилетия. Столтенберг анонсировал новую стратегию НАТО из-за «ядерной угрозы» со стороны России.