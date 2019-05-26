Глава Управления музеев Сирии рассказал ФАН о препятствиях на пути возрождения Пальмиры

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР посетил Пальмиру, находящуюся среди пустыни в центральной части Сирии, где встретился с руководителем Главного управления древних артефактов и музеев арабской республики Назером Аль-Авадом. Он рассказал о ходе восстановления древнего города и препятствиях, вставших на этом пути.

Аль-Авад напомнил, что древний город является одной из главных колыбелей цивилизации и представляет огромное историческое значение в масштабах всей планеты. Несмотря на это, однако, совсем немногие страны искренне заинтересованы в возрождении Пальмиры.

«Это один из городов, зарегистрированных в списке всемирного наследия. Однако многие его памятники были повреждены или разрушены, включая амфитеатр, арку победы, ряд древних гробниц. Также в период конфликта были зафиксированы случаи незаконного ведения научных исследований, ведь этот город всегда привлекал внимание многих стран, международных фондов и организаций, работающих в сфере культуры и наследия. Однако проблемы его возрождения, похоже, волнуют мировое сообщество далеко не так сильно», — выразил сожаление собеседник нашего корреспондента.

Тем не менее, продолжил он, восстановление, так или иначе, продолжается, в том числе благодаря поддержке России. Однако на данном этапе необходимо расширение ремонтных работ. Многие государства говорили о своем интересе по поводу сотрудничества по этому вопросу, однако реальные шаги вновь предприняли немногие, среди них при этом вновь были представители РФ.

«Многие неравнодушные люди из РФ приехали и вступили в прямой диалог с Главным управлением древних артефактов и музеев САР с целью подписания ряда договоров о сотрудничестве в сфере восстановления исторических памятников Пальмиры. Переговоры и консультации сейчас продолжаются», — поделился глава Управления.

Он также напомнил, что большую роль россияне сыграли и в ходе освобождения древнего города от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). ВКС РФ сопровождали Сирийскую арабскую армию (САА) на протяжении всей операции. В результате Пальмира окончательно вернулась под контроль правительственных сил САР в начале марта 2017-го года.

«Спасибо российским силам за их участие в освобождении Пальмиры. Операция по ее зачистке от террористов была проведена очень точно, поскольку никакие важные артефакты города не пострадали в ходе этого наступления», — заметил Назер Аль-Авад.

Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в рамках возрождения древнего города с такими организациями, как ЮНЕСКО и Эрмитаж. Ранее глава российского музея Михаил Пиотровский лично предложил помощь Дамаску в деле реконструкции памятников Пальмиры, заявив, что ее восстановление является обязанностью всего человечества.

Напомним, пару лет назад репортеры Федерального агентства новостей (ФАН) побывали в мастерской специалистов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где начиналось воссоздание Пальмиры.

1 Организация запрещена на территории РФ.