Управляющих советским танком Т-64 кадетов из США сняли на видео

Москва, 25 мая. Кадеты корпуса подготовки офицеров резерва американской армии посетили военные учебные заведения Узбекистана. Соответствующую информацию передает пресс-служба Минобороны республики.

Группа кадетов из Соединенных Штатов побывала в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Известно, что в республике курсанты пробудут три недели.

Напомним, Т-64 — это советский средний танк, созданный в начале 1960-х в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ впервые покажет испытания «танка будущего». Речь идет о новейшей модели Т-90М «Прорыв», которая в ближайшее время «станет самым массовым танком из числа самых современных в нашей армии, уступая в этом качестве только «Армате». Об этом проинформировали в Минобороны России.

Планируется, что испытания военной машины проведут на полигоне в Кубинке в Московской области. Военные проверят ходовые качества танка и протестируют его орудие. Мишенью «Прорыва» станет танк Т-64, который будет подвергнут обстрелу бронебойными боеприпасами и управляемыми ракетами.

Специализированный американский портал The National Interest восхитился новым танком, назвав его «смертоносным». Авторы публикации признали, что танк получил серьезные улучшения по сравнению с предыдущей версией.