МИД Украины выразил протест из-за поездки Володина в Крым

Киев, 25 мая. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Крым. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

Внешнеполитическое ведомство Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой Володина на полуостров. Глава нижней палаты парламента был в Крыму 24 мая и принимал участие в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

«Украина продолжает считать эту поездку, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении МИД Украины.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Однако Киев до сих пор не принимает решение жителей полуострова и считает эту территорию «украинской». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, напомнил RT.