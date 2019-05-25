Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за многомиллионную взятку

Москва, 25 мая. Первый замглавы администрации подмосковной Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Об этом говорится на сайте Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по области.

По данным следствия, с лета прошлого года он систематически получал от гендиректора одной из строительных фирм, которая занимается обслуживанием и ремонтом дорог, взятки, общая сумма которых составила четыре миллиона рублей. Взамен компании чиновник обещал «покровительство» и то, что качество работы по ремонту дорог не будут проверять.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Ковале, которого суд арестовал по ходатайству следствия. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Следователи, по данным ведомства, провели обыски в его служебном кабинете и по месту жительства. Правоохранители устанавливают лица из администрации, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее стало известно о том, что Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к семи годам тюрьмы экс-руководителя отдела по делам инвалидов министерства труда Ростовской области Нелли Вартанян за взятку мебелью практически на 500 тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело.