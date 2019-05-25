Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

Саратов, 25 мая. Микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, столкнулся с фурой на трассе в Саратовской области. По данным Федерального агентства новостей, в ДТП пострадали восемь человек.

Дорожное происшествие случилось около 15.30 по местному времени на трассе в Красноармейском районе Саратовской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer пытался обогнать транспортное средство, которое ехало впереди, и допустил столкновение с Volvo. Peugeot Boxer вылетел в кювет.

В автомобильной аварии пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщил источник ФАН. По его словам, «тяжелых и погибших нет».