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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

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Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

Саратов, 25 мая. Микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, столкнулся с фурой на трассе в Саратовской области. По данным Федерального агентства новостей, в ДТП пострадали восемь человек.

Дорожное происшествие случилось около 15.30 по местному времени на трассе в Красноармейском районе Саратовской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer пытался обогнать транспортное средство, которое ехало впереди, и допустил столкновение с Volvo. Peugeot Boxer вылетел в кювет.

В автомобильной аварии пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщил источник ФАН. По его словам, «тяжелых и погибших нет».

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Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
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