Сирия, 25 мая. САА завершит разминирование Восточной Гуты Дамаска к концу этого года. Третий за сутки взрыв прогремел в Северном Идлибе. САА передислоцировала подкрепление на юго-запад Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление на юго-запад Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): лишилась трех боевиков в ходе столкновений с САА северо-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об обезвреживании бомбы на шоссе Сармада – Ад-Дана в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в северной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Новостной портал Halab Today TV сообщает о взрыве, прогремевшем в городе Хараста в Восточной Гуте Дамаска. Детонировала мина, заложенная боевиками группировки «Ахрар Аш-Шам» перед депортацией на северо-запад Сирии. В результате инцидента пострадали местные жители. Напомним, Хараста наряду с соседним населенным пунктом Айн-Тарма перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) 24 марта 2018-го, тогда как вся территория оазиса была зачищена от боевиков вооруженной оппозиции в апреле того же года. Как известно, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон властям САР удалось достичь мирного соглашения с радикалами, однако прежде чем покинуть занимаемые районы, джихадисты установили большое количество различных СВУ. Разминирование освобожденных районов ведется регулярно. Как ранее сообщало ФАН со ссылкой на Facebook-канал (abbad.syriadze.7), министр обороны САР корпусной генерал Али Абдулла Айюб поставил задачу, в рамках которой зачистка местности в Гуте должна быть завершена к концу декабря 2019 года.

Провинция Алеппо

Несколько часов назад поступали сообщения о попытке атаки протурецких исламистов недалеко от населенных пунктов Нубль и Аз-Захра северо-западнее административного центра провинции. При этом военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявил о двух ликвидированных боевиках. В соответствии с уточненными данными Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ходе развернувшихся столкновений с правительственными войсками были нейтрализованы три джихадиста.

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что ввиду возросшего числа вылазок и провокационных обстрелов со стороны радикалов Сирийская арабская армия (САА) начала передислокацию подкреплений к линии разграничения сил с боевиками. Отмечается, что дополнительные подразделения выдвинулись из провинций Дамаск и Хомс в сторону южных районов Алеппо и уже достигли города Аль-Хадер. Поступают неподтвержденные сведения о том, что силы Башара Асада готовятся к наступлению в районе населенного пункта Аль-Эйс. Военные эксперты полагают, что подобная операция будет выгодна со стратегической точки зрения, поскольку исламисты будут вынуждены перебросить в Алеппо отряды из Хамы и Латакии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в здании заброшенной школы в городе Сувейдан-Джазира, расположенном юго-восточнее Меядина, прогремели несколько взрывов. По словам местных активистов, в строении могут находиться террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в Восточном Дейр-эз-Зоре. Напомним, населенный пункт был захвачен курдскими силами еще в декабре 2017 года, однако его зачистка от следов военного присутствия джихадистов до сих пор не была завершена. Как известно, на оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях нередко отмечаются вылазки радикалов террористической группировки.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о новом взрыве, прогремевшем в северной части Идлиба. На этот раз бомба детонировала на шоссе, ведущем к городу Сармада. Информация о возможных пострадавших в данный момент уточняется. Предполагается, что к организации этого взрыва, как и двух предыдущих, причастны боевики подпольных групп «Исламского государства», однако выявить преступников пока не удалось. Напомним, ранее медиапорталы, подконтрольные ИГИЛ1, не раз заявляли о вылазках в зонах контроля антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, тогда как проводимые «Нусрой» спецоперации, направленные на уничтожение «спящих ячеек», не привели к видимым результатам.

В то же время оппозиционные СМИ заявляют о том, что еще один взрыв радикалам удалось предотвратить. Так, по данным интернет-портала Masar Press Agency, боевики обезвредили СВУ, обнаруженное на магистрали Сармада – Ад-Дана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)