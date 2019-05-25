Несколько школ и детсад повреждены из-за землетрясения в Дагестане

Махачкала, 25 мая. Несколько школ и детский сад получили повреждения в результате землетрясения в дагестанском Буйнакске, сообщили СМИ со ссылкой на городскую мэрию.

Представитель городской администрации сообщил, что при землетрясении повреждения получили здания гимназии, школ № 2, 3, 4, 6, 7 и детский сад № 18.

По данным ТАСС, информации о разрушениях и погибших не поступало. Отмечается, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По данным управления МЧС по Дагестану, накануне в Буйнакском районе произошли два землетрясения магнитудой 2,3 и 4,4.