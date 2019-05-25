«Евроскептики» в ЕП намерены поднять вопрос об отмене санкций против России

Москва, 25 мая. Выступающие за улучшение отношений с РФ национальные политические силы, которые планируют объединиться по итогам выборов в Европарламент, намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, заявил европарламентарий, французский политик Брюно Гольниш.

По его мнению, «евроскептики» могут получить больше мандатов на выборах в Европарламент, которые проходят 23-26 мая в странах — членах Европейского союза.

«Это абсолютно осуществимо. И значительный рывок будет по всей Западной Европе. Хотя нас называют евроскептиками, но мы не против самого европейского сотрудничества, мы настроены скептически и даже критически в отношении направления развития Европы», — сказал Гольниш в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что политические силы, выступающие за улучшение отношений с Москвой, собираются претендовать на руководящие посты. По его мнению, «в самом Европарламенте можно будет сформировать и блокирующее меньшинство». Политик объяснил, что если руководящие посты будут распределены с соблюдением принципа пропорциональности, например, в ответственных за отношения с иностранными государствами парламентских делегациях, то это существенным образом изменит ситуацию.

Что касается санкций против России, то Гольниш заверил, что его сторонники будут поднимать этот вопрос — «это наше общее намерение».

«Достаточно того, чтобы некоторые государства оторвались от общей демонстрируемой в последнее время позиции, и вся система санкций рухнет», — констатировал европарламентарий.

Напомним, отношения между Россией и западными странами ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во «вмешательстве», ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В конце прошлого года стало известно, что ЕС принял решение продлить санкции до 31 июля 2019 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в том, чтобы кризис в соседнем государстве разрешился.