Первый период матча России и Финляндии на ЧМ по хоккею завершился со счетом 0:0

Братислава, 25 мая. Первый период матча сборной России и команды из Финляндии на чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился со счетом 0:0.

Ни российским, ни финским спортсменам за первые минуты встречи не удалось забросить шайбу в ворота противника, несмотря на то, что с обеих сторон были эффектные броски. Матч, стоит отметить, проходит на стадионе Ондрея Непелы в Братиславе. Он начался в 16.15 по московскому времени.

