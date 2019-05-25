Первый период матча России и Финляндии на ЧМ по хоккею завершился со счетом 0:0

Братислава, 25 мая. Первый период матча сборной России и команды из Финляндии на чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился со счетом 0:0.

Ни российским, ни финским спортсменам за первые минуты встречи не удалось забросить шайбу в ворота противника, несмотря на то, что с обеих сторон были эффектные броски. Матч, стоит отметить, проходит на стадионе Ондрея Непелы в Братиславе. Он начался в 16.15 по московскому времени.

Например, отличились от команды из РФ Михаил Сергачев, который сделал зрелищную передачу на правый край, а Евгений Кузнецов забросил шайбу так, что она попала в сетку с внешней стороны.

Напомним, предыдущий выход российской сборной на лед состоялся 23 мая в столице Словакии. Матч с командой из США завершился победой сборной России со счетом 4:3. Российская команда открыла счет на второй минуте матча. Первый гол в ворота американцев забил нападающий сборной России Никита Гусев.

Сборная РФ является единственной командой на нынешнем чемпионате мира, которая одержала победу в восьми матчах подряд. Команда из Финляндии вышла в полуфинал за счет победы в матче со шведами. Финал и матч за третье место пройдут 26 мая.

Накануне стало известно о том, что конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о проведении чемпионата мира в 2023 году в Петербурге.