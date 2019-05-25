В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года. Об этом заявил глава ведомства Пак Чжин Хен. Он оговорился, что трибунал не настаивает на прекращении уголовных дел в отношении украинцев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей с иронией заметил, что заявление Международного трибунала по морскому праву не является для него чем-то удивительным. Трибунал вынужден выполнять волю Вашингтона, именно поэтому из уст его представителей звучат антироссийские заявления.

«Данное требование не является для нас чем-то неожиданным. Все международные организации, в том числе и суды, имеют одну характерную особенность — они находятся под влиянием американцев. Поэтому все их решения имеют ярко выраженный русофобский и антироссийский характер. Поэтому ничего удивительного в этом требовании нет», — отметил сенатор от Республики Крым.

Член верхней палаты парламента добавил, что задержание украинцев происходило строго в рамках действующей нормативной правовой базы Российской Федерации, поэтому любые претензии мирового сообщества в данном случае неуместны.

«Судьбу моряков определит российский суд. После того, как будет вынесен приговор, возможны переговоры на тему возможной выдачи. Собственно говоря, именно таким же образом в свое время был определен статус Азовского моря — строго в рамках двусторонних переговоров. Никакие международные инстанции не привлекались, Украина и Россия самостоятельно определили все положения, в том числе правила прохода Керченского пролива. Киев же нарушил эти договоренности самым беспардонным и бессовестным образом, устроив провокацию», — подытожил Сергей Цеков.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» незаконно пересекли российскую границу и выполняли в Керченском проливе опасные маневры. Капитаны кораблей отказывались выполнять требования пограничников. В итоге суда вместе с экипажами были задержаны силами ФСБ. В настоящий момент нарушители находятся под стражей, ведется следствие.