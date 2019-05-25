Протоколы составили на двух участников «БДСМ-вечеринки» в школе Владивостока

Владивосток, 25 мая. Административные протоколы составили в отношении двух школьников, которые участвовали в провокационном выпускном во Владивостоке. Соответствующую информацию передает пресс-служба городского УМВД России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних. Личности участников скандального выпускного установлены.

В отношении двух школьников составлены протоколы по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Об этом пишет РИА Новости.

По словам выпускников, полицейскую форму они приобрели в магазине спецодежды для проведения мероприятия.

«В отношении руководства, преподавательского состава и остальных школьников, участвовавших в данном мероприятии, проверка продолжается», — рассказали в пресс-службе городского УМВД РФ.

Ранее в Сети появились несколько роликов с участием выпускников во Владивостоке. Они разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель, кричат, поют и танцуют. Некоторые старшеклассники были в костюмах «зайчиков», а одна из девушек надела форму полицейского.

Известная телеведущая Ксения Собчак заступилась за участников школьного флешмоба во Владивостоке, отметив, что подростки просто «пошалили перед выпускным».