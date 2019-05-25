Париж, 25 мая. Очередная акция протеста «желтых жилетов» проходит во Франции, она стала уже 28-й по счету с 17 ноября 2018 года.

Несколько сотен манифестантов собрались возле национального кладбища Пер-Лашез и двинулись через площадь Бастилии к базилике Сакре-Кер на Монмартре.

По данным министерства внутренних дел Франции, к 12.45 по местному времени (13.45 по московскому времени) сотрудники полиции провели более 5 тысяч досмотров и задержали 64 человека. О столкновениях с правоохранителями пока не сообщалось.

Начались протесты также и в Амьене, родном городе президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщили местные СМИ, на улицы вышли около 300 «желтых жилетов».

Напомним, протестные акции манифестантов продолжаются в Париже и других городах страны с 17 ноября. Изначально участники движения протестовали против повышения цен на бензин, однако теперь французы выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с либеральными реформами. Протестующие требуют отставки президента Франции.

В апреле одна из акций протестов «желтых жилетов» в Париже переросла в столкновения с полицией. Демонстранты подожгли машины в районе бульвара Жюля Ферри. В ответ на атаки полиция применила слезоточивый газ. Кроме того, к месту столкновения прибыли водометы.

При этом «желтые жилеты» заявили, что не намерены останавливать протесты, несмотря на пожар, произошедший в соборе Парижской Богоматери.