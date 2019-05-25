Донбасс сегодня: в ДНР вернулась война, ВСУ устроили «армагеддон» под Мариуполем

Донбасс, 25 мая. Силы ООС провели массированный артиллерийский обстрел сел под Мариуполем. ВСУ активизировали обстрелы по всей линии фронта с ДНР. Армия Киева несет потери, бойцы воюют друг с другом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Резкое обострение боевой обстановки фиксируется по всей линии соприкосновения войск в Донецкой народной республике. Украинские войска 20 раз обстреливали населенные пункты ДНР в минувшие сутки, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Более 300 снарядов и мин уложили вооруженные формирования Украины по девяти населенным пунктам ДНР. Из общего числа выпущенных по республике боеприпасов 100 артиллерийских снарядов калибром 122 мм пришлись по южным селам ДНР Сосновское и Набережное, где обстрелами повреждены линии электропередач и по крайней мере два жилых дома.

Важно отметить, что такой массированный артиллерийский обстрел случился впервые с начала 2019 года. Кроме того, на Донецком и Мариупольском направлениях ВСУ били из 120-мм и 82-мм минометов, активно задействовались пушки боевых машин пехоты, различные гранатометы, снайперское оружие и пулеметы. Под Горловкой обстрелы велись с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и 82-мм минометов.

В Луганской народной республике зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ, передает представительство ЛНР в СЦКК. Поселки Фрунзе и Логвиново попали под минометный огонь киевских силовиков. Обстрелы велись с применением 82-мм минометов и стрелкового оружия.

ВСУ несут потери

Как отметил официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, обстрелы украинских силовиков не остаются безнаказанными. В течение минувшей недели силы сопротивления Донбасса неоднократно отвечали агрессорам, что привело к потерям противника. По данным Народной милиции ДНР, потери ВСУ убитыми за неделю составили пять человек, 12 получили ранения. Наибольшие потери понесли боевики 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Украинские силовики воюют друг с другом

Внутренние конфликты продолжают раздирать передовые подразделения украинской армии, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ 22 мая произошел кровавый инцидент между двумя военнослужащими, один из которых несколько раз ударил ножом своего собрата. Тот в свою очередь выстрелил в обидчика из автомата. Оба «защитника» Украины с тяжелыми ранениями находятся в госпитале, а ранения бойцов, в том числе и ножевые, комбригом Алексеем Майстренко представлены в штаб ООС как результат обстрелов врага. Видимо, по логике полковника, спецы из Народной милиции ЛНР освоили тактику «ножевых обстрелов» противника.

Инструктора НАТО обучают новых диверсантов

В 169-й учебный центр ВСУ «Десна» в Черниговской области направлена группа из числа сержантского состава 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил майор Даниил Безсонов. Данная группа будет обучаться минно-взрывному делу, снайперскому делу и научится зачищать населенные пункты. В роли «учителей» выступят иностранные военные инструктора из государств — членов НАТО.

Видимо, недавний провал диверсионной группы под Донецком, в ходе которого военным и чекистам ДНР удалось взять в плен без единого выстрела восемь военнослужащих ВСУ, ничему не научил украинское командование. Навыки, которые получат бойцы 93-й бригады, говорят о том, что иностранцы готовят «свежих» диверсантов для украинской армии, а значит, диверсионные вылазки продолжатся.

В Донецке отчитались о противодействии украинским беспилотникам

Силы противовоздушной обороны армейского корпуса ДНР продолжают умело противостоять беспилотной авиации ВСУ. С начала текущего месяца в «копилке» дончан четыре уничтоженных беспилотника, один из которых был переделан для сброса взрывного устройства. Всего же с начала года подразделения ПВО республики сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, лидером по «утере» беспилотников стала 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая только за неделю при различных обстоятельствах потеряла четыре аппарата. В связи с этим в подразделениях данной части сейчас работает комиссия штаба Объединенных сил, которой предстоит разобраться в причинах утраты военного имущества.