Сын Рудковской и Плющенко отказывается фотографироваться без награды

Москва, 25 мая. Шестилетний сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко отказывается фотографироваться без вознаграждения. Мама маленького Саши рассказала на своей странице в Instagram, что ребенок потребовал игрушку за фото на детском празднике.

Рудковская пояснила, что любую профессиональную съемку ее сын воспринимает как работу. Маме приходится договариваться с Сашей, даже если она сама хочет сфотографироваться с ребенком. Сама Рудковская такое поведение сына воспринимает позитивно, отмечая, что «мальчик растет не промах». Продюсер считает, что Саша может стать неплохим бизнесменом, если у него не сложится спортивная карьера.

«Цену себе знает, за «спасибо» уже не фотографируется», — написала Рудковская.

Продюсер сообщила, что снимает очень много детей для одного из своих проектов. При этом она не видела ни одного ребенка младше 10 лет, фотографирующегося без вознаграждения.

«Время другое, товарищи! Время другое!» — написала Рудковская.

Кроме того, она отметила, что ее старшие дети работали в прошлом году на стройке дома и в саду не просто так, а за деньги на карманные расходы.

Отметим, что многие подписчики Рудковской не оценили подобного подхода к воспитанию. Пользователи Instagram написали в комментариях, что сын не принесет матери «и стакан воды за просто так». Также некоторые считают, что система воспитания, при которой за каждый шаг ребенок получает награду, сильно разбалует маленького Плющенко.