Сын Рудковской и Плющенко отказывается фотографироваться без награды

Вчера на прекрасном детском празднике у Стеллы @stellaaminova Саша @gnomgnomych за фото потребовал игрушку.Любое фото с профессиональным фотографом он расценивает как работу,а прежде чем сделать его даже со мной,надо заранее с ним договариваться )Так что мальчик растёт не промах)Если вдруг не станет спортсменом,может быть неплохим бизнесменом)Цену себе знает,за спасибо уже не фотографируется )???? Обсудим ? Дети на фото не для личного архива , а с фотографами должны получать подарки или должны фотографироваться просто так ? ))) ps я очень много снимаю детей для проекта @topministarmodels ! И не видела ни одного ребёнка который бы снимался за просто так до 10 летнего возраста! Время другое,товарищи! Время другое ! У меня старшие дети на стройке дома и в саду в прошлом году работали тоже не за спасибо, а зарабатывали на карманные расходы )????????

