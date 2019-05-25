Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала 25 тыс. голосов

Киев, 25 мая. Электронная петиция об отставке Андрея Богдана, занимающего пост главы администрации президента Украины Владимира Зеленского, набрала 25 тысяч голосов, которые необходимы для рассмотрения прошения.

Для сбора необходимого числа подписей документу, согласно сайту главы украинского государства, потребовалось всего два дня — документ был зарегистрирован 23 мая.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона «Об очистке власти», — говорится в тексте народной инициативы.

Теперь, согласно закону, президент Украины Владимир Зеленский или его администрация должны рассмотреть петицию и дать на нее ответ.

Как напоминает «Газета.ru», ранее украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что подала иск в суд против главы государства из-за назначения Богдана на пост руководителя администрации президента. Активисты потребовали, чтобы Зеленский отменил свой указ.

В минувший четверг Минюст Украины запросил данные о люстрационной проверке Богдана. По данным ведомства, он подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать должность главы администрации президента. Сам Богдан считает это «абсолютно несправедливым», так как ранее он разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов этого закона.

Напомним, на сайте президента Украины также появилась петиция с требованием отставки самого Зеленского. Активисты обвинили нового главу государства в том, что он не имеет «содержательных обещаний народу, сформированных в предвыборном процессе». Уже днем четверга прошение набрало требуемое число голосов и теперь должно быть рассмотрено главой государства.

А накануне на сайте появилось несколько петиций об отмене этого документа. Активисты заявили, что поддерживают Зеленского и хотят, чтобы он остался на посту президента.