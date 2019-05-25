Москва, 25 мая. Певица Светлана Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети» на своем концерте в Казахстане. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Как уточняется, танец Лобода исполнила на стадионе Almaty Arena под свою песню «Суперзвезда».

«Танцую в честь всех победителей», — говорится в подписи к видео.

Первый канал аннулировал результаты голосования в финале проекта «Голос. Дети» в связи с выявленной накруткой голосов. По данным компании Group-IB, в поддержку Микеллы Абрамовой была организована автоматизированная отправка СМС. Всего в накрутке использовалось около 300 номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч сообщений.

В пятницу в эфир вышел специальный выпуск шоу «Голос. Дети». На нем директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями сезона всех финалистов. Победители получили по одному миллиону рублей, все они будут приглашены для записи песен.

Ранее решение Эрнста оценил телеведущий Иван Ургант. Он отметил, что история с итогами шоу «Голос. Дети» завершилась на доброй ноте.