Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети»

31
0 Оставить комментарий

Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети»

Москва, 25 мая. Певица Светлана Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети» на своем концерте в Казахстане. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Как уточняется, танец Лобода исполнила на стадионе Almaty Arena под свою песню «Суперзвезда».

«Танцую в честь всех победителей», — говорится в подписи к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Первый канал аннулировал результаты голосования в финале проекта «Голос. Дети» в связи с выявленной накруткой голосов. По данным компании Group-IB, в поддержку Микеллы Абрамовой была организована автоматизированная отправка СМС. Всего в накрутке использовалось около 300 номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч сообщений.

В пятницу в эфир  вышел специальный выпуск шоу «Голос. Дети». На нем директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями сезона всех финалистов. Победители получили по одному миллиону рублей, все они будут приглашены для записи песен.

Ранее решение Эрнста оценил телеведущий Иван Ургант. Он отметил, что история с итогами шоу «Голос. Дети» завершилась на доброй ноте.

infox - new
Автор: Василий Котов
Источник: Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров