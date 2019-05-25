Поклонская объяснила, чем важна поддержка Сирии и ее народа для России

Симферополь, 25 мая. Поддержка Россией Сирии и народа этой страны очень важна как в целом, так и в геополитическом плане. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Ранее она рассказала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей. Некоторые из них отправились на реабилитацию в крымские здравницы​​​. При этом часть ребят осталась в клиниках Москвы и Петербурга, где им проведут сложнейшие и срочные операции.

Поддержка Сирии и ее народа важна для России, заявила Поклонская, и объяснила свои слова.

«От того, как сирийский народ будут ощущать поддержку России, особенно дети, видевшие и прошедшие ад войны, будет зависеть будущее дружбы наших стран», — подчеркнула она.

Депутат выразила мнение, что война в сирийском государстве нужна «заокеанским силам», которые сами не принимают участие в вооруженном конфликте, а только получают от него прибыль.

«Детям война не нужна, это совершенно точно. Террорист, который кем-то взращен, в конце концов, придет к своему хозяину», — считает Поклонская.

Политик выразила уверенность в том, что инфраструктура в Сирии вскоре будет восстановлена, а жизнь в стране наладится и вернется в привычное русло.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных, которые прибыли в страну несколько лет назад по приглашению президента Башара Асада.

Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Как передавал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, дамасский текстильный завод по производству носков и нитей планирует вернуться на мировой рынок. В годы войны предприятие трижды захватывалось боевиками, неоднократно подвергалось обстрелам из стрелкового оружия и минометов, однако завод сумел выстоять.

1 Организация запрещена на территории РФ.