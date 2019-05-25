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В Совфеде назвали здравым заявление представителя Зеленского о торговле с Россией

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В Совфеде назвали здравым заявление представителя Зеленского о торговле с Россией

Москва, 25 мая. Заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрея Геруса о невозможности прекращения торговли с РФ является здравым и соответствует международным реалиям, заявил в субботу член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Здравое, правильное заявление, соответствует международным реалиям», — подчеркнул он в беседе с RT.

Цеков отметил, что прекратить экономические отношения между странами, которые возникли в результате распада одного государства, невозможно.

Сенатор добавил, что в последние дни от администрации украинского президента звучат правильные слова об отношениях с РФ. Однако, по мнению Цекова, делать выводы пока рано. Как напомнил политик, о нормализации отношений с Москвой периодически заявляло и прежнее украинское руководство.

В Совфеде назвали здравым заявление представителя Зеленского о торговле с Россией

«Сейчас самый большой вопрос в том, как Киев будет реализовывать подобные высказывания. Необходимо ждать реальных действий», — заключил Цеков.

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в эфире одного из украинских телеканалов признал, что Киев не может полностью прекратить экономические отношения с Россией.

Он подчеркнул, что в таких отраслях, как энергетика, процент поставок из РФ очень большой. Герус добавил, что нефтепродукты из Белоруссии и прибалтийских стран также изготовлены из российской нефти.

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Автор: Василий Котов
Источник: RT
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