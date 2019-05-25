Партизаны Зимбабве рассказали ФАН, как победили колонизаторов

Журналист: Расскажите нам о своей дальнейшей жизни после войны, что вы делали? Как вы стали полицейским?



Мужчина слева: После войны я продолжил свое образование, после получения образования я начал искать работу, я был клерком в Johnson & Fletcher («Джонсон и Флетчер»). Затем брат моей жены, который был главным инспектором в армии, в полицейской службе, которая называлась «Черные сапоги», она немного отличалась, он позвал меня на работу. С моим прошлым опытом, навыками использования оружием, я просто сказал, что думаю, это будет лучшая работа для меня, потому что к тому времени в Зимбабве самыми уважаемыми профессиями были учитель, полицейский или солдат.



Эти три работы были самыми уважаемыми. Итак, я присоединился к полиции, и это было в 1988 году, я был там патрульным офицером, у меня был водитель, который возил меня, я занимался серьезными делами: расследованием тяжких телесных повреждений, изнасилований, убийств — вот те дела, которыми я занимался. Там я работал до 1992 года, затем решил покинуть полицию. Потом в группе из 106 человек мы развлекали людей тем, что ездили на мотоциклах, лошадях, что-то вроде цирка.



Журналист: (мужчине справа) Хорошо, а как сложилась ваша дальнейшая жизнь, как все было после войны, что вы делали?



Мужчина справа: После войны я присоединился к тюремной службе, я был тюремным офицером, так как во время войны немного помогал, мне было легко найти работу, поэтому я стал одним из тех, кто охраняет заключенных. Я работал там с 1992 года, а затем в 1996 году уехал из-за экономических трудностей в этой стране.



Журналист: Экономические трудности, да, именно так вы оказались в Южной Африке. Таким образом, когда и как вы сюда попали?



Мужчина слева: Что касается меня, когда я еще был полицейским, работал на пограничных постах, именно там я и контролировал иммиграцию, когда люди отправляются в Зимбабве, в Ботсвану. Тогда я встретил друга, и у него было все хорошо, я трижды видел его, приехавшего из Южной Африки, у него было много вещей, много всего, меня это восхищало... Посмотрев на то, как я жил, он сказал мне: «Парень, давай пойдем вместе. В общем, я просто ушел со службы в полиции. Я просто сказал: «Я ухожу».



Я пошел с ним, у меня почти ничего с собой не было. Если бы мы могли сейчас пойти туда, где я жил, то показал бы вам место, где я остановился. Я был там один. И когда приехал, в первый же день в Южной Африке я пошел в Пайнтаун, где мы выпивали. И эти парни, которые знали, что я был полицейским, они пришли туда и спросили: «Тебе случайно работа не нужна?» Я сказал: «Даа! Я только приехал из Зимбабве». Они сказали: «Пошли. Им нужен был парень, который разбирается в оружии. Это была моя первая работа. В мой первый день здесь я был пьян, той же ночью я начал работать в Мелвине. Знаете, когда вы идете в сторону крэсты.



В Мелвине у них была свободная комната на втором этаже, так что я пришел туда. И вот когда я туда пришел, парень дал мне 9-миллиметровый пистолет и сказал: «Знаешь, как этим пользоваться?» Я сказал: «Да, я знаю». Но я был пьян. Тогда он кладет его передо мной и говорит: «Ты должен его разобрать». В нем не было никаких пуль, так что я взял и разобрал его. Разложил на столе, каждую деталь отдельно. И потом собрал обратно. Потом сказал: «Я знаю, как обращаться с оружием». Он говорит: «Ок, вот твой пистолет. Можешь начинать работать. Вот так я и начал работать здесь. И там я проработал две недели.

