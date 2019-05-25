Защитников Измайловского Вернисажа возмутила наглая попытка Навального и Соболь присвоить победу

Москва, 25 мая. Скандально известный блогер Алексей Навальный и баллотирующаяся в Мосгордуму юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь решили присвоить себе победу защитников Измайловского Вернисажа в столице, заявив, что якобы они спасли здание от сноса.

Ярая сторонница Навального Соболь накануне с гордостью сообщила, что Вернисаж в Измайлово сносить не будут — все благодаря их большому репортажу. Однако настоящих активистов, которые отстаивали любимое место и собрали 14 тысяч подписей, возмутила наглая попытка присвоить себе их заслуги.

Один из организаторов движения в защиту Измайловского Вернисажа Николай Табашников заявил, что это наглядный урок политической беспринципности. По его словам, подписи начали собирать еще 27 апреля, а протеже Навального только на днях узнала о пересмотре проекта.

«А если серьезно, то это очень грустная история про то, как примазаться и выставить себя главным борцом с несправедливостью, не прилагая вообще никаких усилий!» — возмутился Табашников.

Так называемый «ФБК» раньше не замечал информацию о возможном сносе здания, но на фоне истории со строительством храма на территории сквера в Екатеринбурге сторонникам Начального тема, видимо, показалась интересной — на ней можно заработать несколько очков и лайков. Однако они не учли тот момент, что за сохранение любимого места по-настоящему боролись активисты — они явно не забудут, чья это победа, и не позволят, чтобы ее присваивали желающие лишь попиариться на фоне серьезной общественной проблемы.

Писатель Сергей Минаев прокомментировал наглые выходки сторонников Навального и назвал их «подковерными играми бульдогов», которые «сели на тему».

«Когда дело было сделано, команда Навального, что называется, «села на тему» и попыталась победу присвоить, рассказывая, как они защищали здание… в ютубе», — написал Минаев.

Баллотирующаяся в Мосгордуму юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального Любовь Соболь неоднократно проваливала попытки внятно объяснить, почему она хочет занять место в законодательной власти города. По ее словам, главная цель — «борьба с коррупцией».

Но сама Соболь неоднократно попадала в громкие коррупционные скандалы. Так, она вместе с Навальным вымогала у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей якобы для ведения муниципальной кампании, «гарантируя» прекращение полностью сфабрикованного «расследования» о заболеваниях в детских учреждениях Москвы и Подмосковья.