Главы стран Африки прибыли в ЮАР на инаугурацию президента

Кейптаун, 25 мая. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, глава Намибии Хаге Гейнгоб и лидер Анголы Жуан Лоренсу прибыли в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на церемонию инаугурации Сирила Рамафосы, который займет высший административный пост страны.

Помимо глав африканских государств на мероприятие приехали вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо, премьер-министр Мадагаскара Кристиан Нцай и его коллега из Габона Жюльен Нкгоэ Бекале.

Председатель Африканского союза Муса Факи Махамат и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули также почтили церемонию инаугурации нового президента ЮАР своим присутствием.

Напомним, 8 мая в ЮАР прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК), набрав 57,51% голосов избирателей.

Политическое движение воспользовалось правом назначить своего лидера на должность президента страны. Избрание Рамафосы на высший административный пост страны прошло на заседании нового состава Национальной ассамблеи, абсолютное большинство которого теперь составляет АНК.

В МИД РФ отметили высокий авторитет Рамафосы и подчеркнули, что его избрание стало свидетельством признания политики руководимой им партии АНК, уже четверть века ведущей ЮАР по пути социально-экономического прогресса.