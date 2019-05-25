В Госдуме объяснили, почему глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Москва, 25 мая. Финансирование Крыма до 2014 года осуществлялось по остаточному принципу, напомнил в субботу зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Об этом он заявил, комментируя слова нового главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что в 2010 году полуостров представлял собой «плохой остаток СССР».

«Любой политик на Украине, даже сам Порошенко, подтвердит, что до 2014 года Крым финансировался Украиной по остаточному принципу», — заметил Водолацкий в беседе с RT.

Он отметил, что Киев «выжимал из полуострова последние соки», при этом украинские власти никак не развивали инфраструктуру региона, в Крыму не было никаких производств, а места отдыха находились в плачевном состоянии.

«Само киевское руководство, начиная с 1992 года, четко определило, что Крым — чужеродный элемент в системе государственного управления Украины», — добавил депутат.

Водолацкий обратил внимание на то, что сегодня Россия стремится сделать полуостров мировым центром туризма и отдыха и вкладывает в Крым десятки миллиардов рублей.

Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о своей поездке в Крым в 2010 году. Он отметил, что отдых в санатории в Алупке стал для него шоком. По словам Хомчака, девять лет назад полуостров представлял собой «плохой остаток СССР».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.