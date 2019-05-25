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Художник по костюмам «Игры престолов» рассказала о платье Сансы Старк

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Художник по костюмам «Игры престолов» рассказала о платье Сансы Старк

Москва, 25 мая. Художник по костюмам популярного телесериала «Игра престолов» Мишель Клэптон рассказала о платье Сансы Старк в финальном эпизоде. Соответствующий пост она опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

По словам художницы, платье сшито из той же ткани с паттерными листьями, что и платье Маргери Тирелл на свадьбе с Джоффри Баратеоном. Узор на одном рукаве символизирует символ дома ее матери Талли, другой рукав украшен бисерными красными кленовыми листьями — дань чардреву и Брану.

На плече у Сансы меховая накидка — отсылка к образам Джона Сноу и Арьи. Корона украшена волками и напоминает двух волков на груди Робби Старка. Металлический лиф украшен растущими ветвями дерева.

«Ничто не создается без смысла», — резюмировала Клэптон.

 

Художник по костюмам «Игры престолов» рассказала о платье Сансы СтаркПопулярный американский телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышли первые серии финального сезона. Последний эпизод показали в понедельник.

Автор саги Джордж Мартин в ходе торжественной церемонии вручения премии «Хьюго» в Новой Зеландии рассказал, что новая книга из цикла романов «Песнь льда и пламени» выйдет в июле 2020 года. Он не стал подробно рассказывать о будущем романе, отметив, что его концовка сильно отличается от финала в сериале «Игра престолов».

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Автор: Сергей Петров
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