США утверждают, что перебросят на Ближний Восток 1500 солдат, но не в Сирию и Ирак

Соединенные Штаты утаивают сведения о месте размещения своих дополнительных армейских подразделений, которые готовятся к переброске на Ближний Восток. Помощник министра обороны страны Кэти Уилбаргер лишь уточнила, что они будто бы не будут направлены в Сирию или Ирак, передает агентство РИА Новости. Стоит ли доверять этой информации, и куда в таком случае могут быть передислоцированы новые части вооруженных сил США? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан ранее подтвердил готовящуюся отправку 1500 американских военных в ближневосточный регион. Причиной объявлен серьезный рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

По данным CNN, президент Штатов Дональд Трамп лично одобрил решение о переброске усиления на Ближний Восток. Вместе с солдатами туда будут направлены ЗРК Patriot, самолет-разведчик и другие боевые ресурсы, якобы способные сдержать так называемую иранскую угрозу.

До этого американский лидер говорил, что не видит повода усиливать контингент в регионе, несмотря на осложнение конфликта с исламской республикой. Однако он сразу подчеркнул, что готов пойти на это при серьезной необходимости.

Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в якобы военной агрессии и существенно нарастил группировку кораблей и авиации в Персидском заливе. Сейчас там находятся не меньше семи военных кораблей, в том числе как минимум один авианосец, порядка 100 ракет «Томагавк», а также подводная лодка, способная к их размещению. Согласно сведениям AP, в действительности речь может идти об отправке на Ближний Восток не 1500, а 10 тысяч военнослужащих США.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев предположил в комментарии для ФАН, что такое частичное раскрытие планов со стороны американцев является попыткой оказать психологическое давление на Иран.

«США называют четкие данные о количестве солдат, о том, какие боевые средства хотят перебросить, но при этом не говорят точное место доставки своих подкреплений. Похоже, что это видится ими как способ оказания информационно-психологического воздействия на Тегеран. Соединенные Штаты рассчитывают, что иранцы, пребывая в неведении, будут смущены, напуганы и, возможно, прибегнут к каким-то поспешным и неаккуратным действиям, что в дальнейшем Вашингтон сможет использовать против них. Они также хотят посмотреть на реакцию РФ и других стран. Безусловно, это вполне провокационные заявления, но самый главный вопрос в том, что за ними последует», — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, доверять США, бесспорно, нельзя. От них можно ожидать чего угодно, и потому вполне вероятно, что и обнародованные данные о готовящейся переброске имеют мало общего с правдой.

«Это информационная разведка, за которой могут последовать новые информационные удары. Поэтому я бы не стал легко принимать эти сведения за чистую монету. Возможно, что цель открытых данных в том, чтобы сбить противников со следа, а планирует Пентагон на самом деле нечто совсем другое. Соответственно, объектом агрессии Соединенных Штатов может стать и САР, и российский ближневосточный контингент, и любые другие препятствующие реализации интересов США силы», — считает эксперт.

Именно поэтому местом дислокации для новых американских военнослужащих может стать практически любая точка. В том числе и Сирия с Ираком. Более того, эти страны — даже наиболее вероятные пункты их назначения, уверен собеседник ФАН.