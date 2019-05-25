Пользователи Сети высмеяли слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Москва, 25 мая. Пользователи Сети высмеяли высказывание главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году.

Ранее Хомчак в разговоре с украинскими журналистами вспомнил свой визит на полуостров девять лет назад, тогда он посетил военный санаторий в Алупке. По его словам, увиденное настолько его шокировало, что он решил больше никогда не возвращаться. По его мнению, на полуострове сохранились «худшие традиции» СССР.

Причем повергло нового главу Генштаба ВСУ, по его словам, «повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага».

«Я не понимал, где нахожусь», — вспомнил военачальник.

Слова Хомчака вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Интернет-пользователи посчитали странным тот факт, что, приехав на полуостров, глава Генштаба ВСУ первым делом увидел алкоголь. Это, скорее, говорит о его собственных наклонностях, подчеркнули комментаторы.

«Видимо, хорошая была реклама водки, что не понимал где находится, таки купил», — отметил @IkeBroslowsky.

Видимо хорошая была реклама водки, что не понимал где находится, таки купил — Ike Broslowsky (@IkeBroslowsky) 25 мая 2019 г.

«Так пить надо меньше», — коротко констатировала @Marinadocka.

Так пить надо меньше — Марина (@Marinadocka) 25 мая 2019 г.

Другие пользователи обратили внимание, что для полноты картины Хомчак должен был вспомнить и другие «сказки» о России.

«А медведей с балалайками неужели не видел?» — задался вопросом @60Grachev.

А медведей с балалайками неужели не видел ? — грач (@60Grachev) 25 мая 2019 г.

В Сети также указали, что новый глава Генштаба ВСУ, сам того не осознавая, признал, что пребывание Крыма в составе Украины не принесло полуострову и его жителям ничего хорошего.

«Сам удивился, до чего Украина довела», — заключил один из пользователей.

Весной 2019 года отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывание Хомчака, напомнил, что на момент поездки военачальника Крым почти 20 лет находился в составе независимой Украины. Сенатор подчеркнул, что за эти годы Киев не вложил в развитие республики ни гривны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей констатировал, что поддержка Киевом националистов привела к тому, что Крым на протяжении многих лет стагнировал. Однако все изменилось после судьбоносного решения жителей полуострова 2014 года, заключил он.