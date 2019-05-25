Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Москва, 25 мая. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» впервые поднялся в воздух.

Как пишет ТАСС со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли, в начале весны 2019 года БПЛА впервые поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Стоит отметить, что испытания не являются полетом.

«Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился», — рассказал собеседник агентства.

По данным второго источника, испытания нельзя назвать полноценным полетом: они «только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем». Он также отметил, что в течение нескольких недель проводилась серия «подскоков» БПЛА.

К настоящему моменту дата первого полета «Охотника» неизвестна.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки новейшего российского ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник», выполненного с применением технологии «стелс», на фоне новейшего истребителя пятого поколения Су-57. По данным СМИ, предположительный взлетный вес боевой беспилотной машины составляет 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходятся на вооружение.

Политолог Андрей Иванов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что развитие боевых роботов — одно из самых важных направлений в оборонной сфере.