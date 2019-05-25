Сирия, 25 мая. Террористы ИГ1 из Ат-Танфа предприняли вылазку на позиции союзников САА на юго-востоке Хомса. В Алеппо вновь отмечаются перестрелки между САА и боевиками. Взрыв прогремел у штаба «Правительства спасения» в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами вблизи населенного пункта Маарест Аль-Хан в западной части Алеппо; осуществили боевые вылеты на юге Идлиба; проводят подрывные работы в районе Аль-Инзарат в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам сил САР на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции союзников САА на юго-востоке Хомса.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что на линии соприкосновения сил правительственной армии и боевиков вооруженной оппозиции в западной части региона продолжаются столкновения. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Маарест Аль-Хан, который присоединился к режиму прекращения боевых действий по условиям Астанинского соглашения в феврале 2017. Оппозиционные источники заявляют о том, что во время стычек якобы были убиты четыре бойца проасадовских ополченческих отрядов Национальные силы обороны****** (NDF), тем не менее данные сведения требуют проверки. Напомним, ранее также отмечались перестрелки недалеко от оккупированного радикалами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» города Биянун.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят новый этап работ по уничтожению следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции в районе Аль-Инзарат. Подрывные работы пройдут в период с 9.00 до 14.00. Напомним, административный центр был полностью зачищен от исламистов в декабре 2016 года.

Провинция Хомс

На юго-востоке провинции произошла еще одна вылазка подпольных групп «Исламского государства». По информации военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), боевики террористической группировки атаковали один из контрольно-пропускных пунктов проасадовских военизированных формирований в районе дамбы Авираз, что привело к потерям с обеих сторон. Военные эксперты связывают новое нападение террористов в данном районе с близостью американской военной базы «Ат-Танф». Напомним, Соединенные Штаты незаконно оккупировали территорию периметром в 55 километров на юге Хомса, обозначив ее как «зону безопасности». Однако, как известно, в районе Ат-Танфа беспрепятственно действуют не только американские военные, но и боевики радикальных бандформирований, нашедших там убежище.

Провинция Идлиб

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в городе Ад-Дана в северной части региона произошел взрыв. Бомба была заложена у здания, в котором заседало так называемое Правительство спасения, сформированное радикалами. Никаких сведений о возможных организаторах взрыва пока не поступало. Ранее неоднократно отмечалось, что орган, созданный исламистами, занимается главным образом поборами с населения. Так, известно, что «Правительство» боевиков распорядилось о создании сети блокпостов для дополнительного сбора платы за проезд, средства с которого идут на поддержку «Хайят Тахрир Аш-Шам». Кроме того, среди законов, одобренных джихадистами, — избиение камнями при ношении неподобающей одежды и отрубание рук за кражи.

Тем временем сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах контроля исламистов. По данным того же медиапортала, самолеты ВВС САР нанесли точечные авиаудары по расположениям джихадистов недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции.

Провинция Хама

В северной части Хамы также не утихают вооруженные стычки между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандгрупп. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), под обстрелом Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников оказались укрепления альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** на подступах к населенным пунктам Аль-Анкави и Заккум. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, силы САР развивают наступление на данном направлении с целью обезопасить ранее освобожденные территории от нападений и обстрелов исламистов. Напомним, ранее САА удалось зачистить от боевиков населенные пункты Аль-Хувейз, Калаат Аль-Мадик, Таль-Хаваш, Ат-Тувейна, Аш-Шариа, Аль-Киркат, Аль-Джабирия, Аль-Хамра, Джун Сулейман, Тель Ас-Сахр, Джамасия, Шейх Идрис, а также часть города Кафр-Набуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)