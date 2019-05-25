Путин отметил роль Африки в решении вопросов международной повестки

Москва, 25 мая. Африка играет все более важную роль в решении вопросов международной повестки, отметил президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в телеграмме российского лидера, которая была направлена по случаю Дня Африки правительствам и главам государств континента. Путин обратил внимание на то, что сегодня африканские страны уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития.

«Государства Африки <…> играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что Москва активно поддерживает африканских коллег в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью, в урегулировании локальных конфликтов и кризисов.

«В рамках Африканского союза, других региональных и субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество в различных сферах, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы», — подчеркнул президент РФ.

В заключение Путин отметил, что отношения африканских стран и РФ носят конструктивный и дружественный характер. Он выразил уверенность, что предстоящие саммит Россия — Африка и экономический форум в Сочи будут способствовать более плотному взаимодействию государств.

Саммит Россия — Африка пройдет в Сочи 24 октября. Председателями саммита, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, станут президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.